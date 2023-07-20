أوسوريو يطلب تقرير شامل عن لاعبي الزمالك استعدادا للبطولة العربية

يعد الجهاز المعاون للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقرير مفصل عن حالة جميع اللاعبين قبل العودة للتدريبات يوم السبت القادم.

ويحتوي التقرير على حالة كل لاعب سواء فنية أو بدنية وفقا للتقارير المفصلة التي بيقوم بها محلل الأداء بالفريق بالتنسيق مع أعضاء الجهاز المعاون.

ومن المقرر أن يتسلم أوسوريو كافة التقارير عقب العودة من الراحة تمهيدا لوضع برامج تدريبيه في إطار الاستعداد للبطولة العربية.

كما يقوم دكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بإعداد تقرير مفصل عن حالة المصابين بالفريق تمهيدا لتقديمه للمدير الفني كالورس أوسوريو فور العودة للتدريبات وفقا لطلبه ذلك.

يأتي ذلك من أجل الوقوف على حالة هولاء اللاعبين و آخر التطورات الخاصة بالاصابات الخاصة بيهم وموعد عودتهم للتدريبات.

وتضم قائمة الإصابات بالزمالك في الوقت الحالي نبيل عماد دونجا الذى اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات نفس الحال عمرو السيسي، بالإضافة إلى سيد عبدالله نيمار وعبدالله جمعة و مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش.

وتعرض سيد عبد الله نيمار لاعب الفريق لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فاركو الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامج علاجي وتأهيلي خاص للاعب بيقوم بأداءه خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات فور العودة للتدريبات لتحديد موقفه من المشاركة من عدمة استعدادا للفترة المقبلة.