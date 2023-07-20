"علوم مياه الرى" تعقد دورة تدريبية حول تطوير مهارات البرمجة

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للمهندسين والعاملين والمهتمين بقطاع المياه والموارد المائية، بهدف رفع قدراتهم العلمية والمعرفية وإطلاعهم على أحدث البحوث والدراسات العلمية، وأيضًا مهارات التحول الرقمى والبرمجة وعلوم الحاسب الآلي.

فى ذات الإطار، أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل للدورة التدريبية تحت عنوان DSML010: Introduction to Python Language Programming، حيث أوضح المركز أن تعلم لغة البايثون يمنح بداية قوية للخوض في مجال البرمجة، خاصة أن لغة البايثون أصبحت هي اللغة الأكثر انتشارًا بين المبرمجين حول العالم.

كما أوضحت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، أن الدورة التدريبية تعقد لمدة ستة أيام، وذلك بحضور فعلي بمقر قاعة التدريب التابعة للوحدة بالقناطر الخيرية.

التعرف على تطبيقات تحليل البيانات

كما تتناول الدورة التدريبية عرض مقدمة عن أساسيات البرمجة باستخدام لغة البايثون واستخداماتها في التطبيقات العلمية والبحثية، وأيضًا كيفية تشغيل البرنامج، وأساسيات كتابة الكود، والتعرف على تطبيقات تحليل البيانات، كما يتم تناول العلاقات الرياضية داخل برنامج البايثون، والتعرف على إمكانيات ووظائف للغة البايثون.

دورات تدريبية حول إدارة المياه

إضافة إلى ذلك، أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه عن عدة شروط للاشتراك في الدورة التدريبية، منها الحصول على بكالوريوس هندسة أو علوم، وأيضًا امتلاك معلومات عن البرمجة، وخلفية جيدة بنظم المعلومات والنمذجة الرياضية والتعامل مع قواعد البيانات وبرنامج Excel، مع إحضار لاب توب بمواصفات مميزة.

كما تمت إتاحة التسجيل لمن يرغب بالمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

wses.nwrc.gov.eg

كما سيتم إعداد مشروع في نهاية الدورة التدريبية لتقييم جميع المتدربين، لافتة إلى أن الدورة مجانية لكل الباحثين من داخل المركز ومعاهده البحثية التابعة له، وكذلك كل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والجهات الحكومية الخارجية.