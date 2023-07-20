ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بـ360 مليون جنيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 على مستوى جميع مراكز وإحياء المحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 360 مليون جنيه بنسبة 30 % من ميزانية الخطة الجديدة.
وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، حيث إن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ واشرف محمد حسن مدير إدارة الشئون المالية والادارية بالديوان العام والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة والأحياء، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية، موضحًا إنه تم وضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة اقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.
وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية.

ولفت إلى أنه تم إسناد مشروعات رصف بتكلفة 150 مليون جنيه لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة لزيادة موارد المشروع وتحقيق أقصى استفادة للعاملين به وزيادة موارد المحافظة للانفاق منها على مشروعات البنية الاساسية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
ووجه بتنفيذ الخطط تبعاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التي بها أعمال مرافق.
وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية بالمراكز والاحياء لمتابعة كافة المشروعات التى يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق، وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

IMG-20230720-WA0004
IMG-20230720-WA0004
IMG-20230716-WA0002
IMG-20230716-WA0002
IMG-20230716-WA0003
IMG-20230716-WA0003
IMG-20230716-WA0004
IMG-20230716-WA0004
إدارة التخطيط الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الخطة الاستثمارية للعام المالي الشئون المالية والإدارية القطاعات الخدمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحقيق التنمية المستدامة توفير حياة كريمة للمواطنين حياة كريمة للمواطنين

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفاجأة.. تأجيل إتمام صفقة سوزا بسبب طلب غريب من الفريق الكورى

قائمة محظورات من محمود الخطيب لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلى رسميًا

حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بأسوان

ضمن "100 يوم صحة".. الكشف على 17516 مواطنًا فى البحر الأحمر

تقرير دولى: سباق الرئاسة الأمريكية سينتهى بترشيح بايدن وترامب و"جو" الأكثر حظًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق