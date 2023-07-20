تعيين الأب يوحنا ماهر مديرًا للدروس بمعهد التربية الدينية بإيبارشية أسيوط

أصدر الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، قرارا بتعيين الأب يوحنا ماهر، مديرا للدروس بمعهد التربية الدينية بأسيوط .

وقد جاء فى خطاب التعيين أنه في إطار التعاون المشترك بين إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس) وإيبارشية القوصية (قسقام) فى مجال خدمة التعليم المسيحي، وتكوين شبابهما خداما للكلمة، واستمرارا لعمل معهد التربية الدينية، صاحب التاريخ المشرف فى التكوين والتعليم، واستكمالا للبنية الإدارية الجديدة فى سبيل الوصول إلى عمل منظم وجاد ومؤثر فى خدمة التعليم المسيحي، قررنا نحن الأنبا مرقس، مطران القوصية، تعيين الأب يوحنا ماهر مديرا للدروس بالمعهد .

جدير بالذكر أن الأب يوحنا ماهر راعيا في كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، ويقوم بتدريس مدخل العهد القديم بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، فضلا عن توليه سكرتارية المجلس الروحي الإكليريكى (المحكمة الكنسية) لإيبارشيتي أسيوط والقوصية.

كما أصدر الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، قرارا بتعيين الأب باسيليوس ظريف، مديرا لمعهد التربية الدينية لإيبارشيتي أسيوط والقوصية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وقد دعا الأب المطران فى قراره إلى أهمية التنسيق والتعاون بين معهد التربية الدينية، ومكتب التعليم المسيحي، ولجنة الشباب، حتى تكون لمنظومة التنشئة المسيحية رؤية شاملة ورسالة واحدة، متطلعا أن يبقى المعهد كالمنارة التى تنير، على الدوام، طريق التنشئة المسيحية الكاثوليكية.