"الوثائقية".. تكشف تفاصيل إخفاء والد فخرى عبدالنور لخطيب الثورة العرابية بمنزله

عر ضت قناة "الوثائقية"، بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي "الأعيان 5"، عن فخري عبدالنور، وقصة حياته ونضاله السياسي.

وقال منير فخري عبدالنور، حفيد فخري عبدالنور، إن جده “والد فخري” أيد الحركة العرابية وتبرع لها بجزء من أمواله ويذكر له أنه آوى خطيب الثورة العرابية في منزل من منازله شرق جرجا بقرية أولا يحيى بحري.

وأضاف الكاتب الصحفي، محمد السيد صالح، إنه موثق أن عبدالله النديم هرب إلى الدلتا وانتهى به المطاف لتركيا، ولكن فترة في حياته عند حدوث الاحتلال وما إلى ذلك هرب إلى أحد بيوت "عبدالنور"، والد فخري، في جرجا.

وذكر الفيلم أنه في بداية نشأته تربي فخري عبدالنور، بين القاهرة وصعيد مصر، وكانت دراسته الابتدائية في جرجا ثم أدخله عمه الذي تولى تربيته بعد وفاة أبيه في مدرسة "الجيزويت" بالقاهرة حيث التحق بنظامها الداخلي وكون فيها صداقاته الأولى التي دامت معه بقية عمره.

حفيده يكشف سبب طلب والدته عدم إكمال تعليمه

وقال منير فخري عبدالنور، حفيد فخري عبدالنور، إن من أصدقاء جده في المدرسة توفيق نسيم، وابن حسين باشا فخري وكان رئيس الوزارء في التسعينيات من القرن التاسع عشر، مشيرًا إلى أن جده عاد إلى جرجا عام 1900 نتيجة لوفاة عمه ميخائيل الذي كان يدير أملاك وأحوال الأسرة وضغطت عليه والدته ألا يكمل تعليمه بعد أن التحق بكلية الحقوق الفرنسية بالقاهرة حتى يتولي إدارة أعماله.