ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قناة "الوثائقية" تعرض قصة فخرى عبدالنور وتاريخ الوطنية فى عائلته بصعيد مصر

فخرى عبدالنور
فخرى عبدالنور

عرضت قناة "الوثائقية"، بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي "الأعيان 5"، عن فخري عبدالنور، وقصة حياته ونضاله السياسي.

وقال الكاتب والمؤرخ سعيد الشحات، إن فخري عبدالنور، من مواليد جرجا بصعيد مصر من أسرة عريقة وهو من مواليد عام 1881، وأسرته لها باع في العمل الاجتماعي وذات سمعة طيبة، وهو زاد من ذلك.

وأضاف الكاتب والمؤرخ مصطفى عبيد، أن فخري عبدالنور، من أسرة قبطية عريقة كانت من أعيان جرجا وله تاريخ مهم وطويل في الحركة الوطنية المصرية.

ملامح الوطنية بأسرة “عبدالنور”

وذكر الفيلم أن ملامح الوطنية والنضال السياسي ظهرت مبكرًا في أسرة"عبدالنور"، فقد عرف عن "عبدالنور"، والد فخري، بتأييده للثورة العرابية وإخفائه واحدًا من أبرز رموزها في بيته بالرغم من حساسية منصبه ومكانته الاجتماعية.

قناة الوثائقية فخري عبدالنور ملامح الوطنية بأسرة “عبدالنور” صعيد مصر

مواد متعلقة

فخرى عبدالنور.. قناة "الوثائقية" تعرض فيلمًا عن "الأعيان 5"

اليوم.. "الوثائقية" تعرض خامس حلقات سلسلة "الأعيان" عن فخري عبدالنور

رئيس الوثائقية يكشف موعد عرض فيلم أسامة أنور عكاشة

سلسلة "ألعاب شكلت العالم" على شاشة "الوثائقية" في يوليو

"الباز" يشكر "الوثائقية" قبل عرض فيلم عن "أسامة أنور عكاشة": جدير بالمشاهدة

بعد فيلم الوثائقية.. عفاف شعيب: أسامة أنور عكاشة الأسطورة الحقيقية للدراما المصرية

الأكثر قراءة

عطل مفاجئ يضرب تطبيق "واتساب"

كييف: لن تجرؤ أي سفينة شحن على دخول موانئ أوكرانيا من دون صفقة الحبوب

بغداد تحذر ستوكهولم من خطورة حرق القرآن من جديد

بلاغ ضد حارس خط نقل مواد بترولية بالدقهلية

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

الهوارى ومتولى يكرمان أوائل أزهر السويس خلال احتفالية العام الهجرى الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق