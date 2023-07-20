قناة "الوثائقية" تعرض قصة فخرى عبدالنور وتاريخ الوطنية فى عائلته بصعيد مصر

عرضت قناة "الوثائقية"، بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي "الأعيان 5"، عن فخري عبدالنور، وقصة حياته ونضاله السياسي.

وقال الكاتب والمؤرخ سعيد الشحات، إن فخري عبدالنور، من مواليد جرجا بصعيد مصر من أسرة عريقة وهو من مواليد عام 1881، وأسرته لها باع في العمل الاجتماعي وذات سمعة طيبة، وهو زاد من ذلك.

وأضاف الكاتب والمؤرخ مصطفى عبيد، أن فخري عبدالنور، من أسرة قبطية عريقة كانت من أعيان جرجا وله تاريخ مهم وطويل في الحركة الوطنية المصرية.

ملامح الوطنية بأسرة “عبدالنور”

وذكر الفيلم أن ملامح الوطنية والنضال السياسي ظهرت مبكرًا في أسرة"عبدالنور"، فقد عرف عن "عبدالنور"، والد فخري، بتأييده للثورة العرابية وإخفائه واحدًا من أبرز رموزها في بيته بالرغم من حساسية منصبه ومكانته الاجتماعية.