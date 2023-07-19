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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فرحات: القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ سياسى منفتح يشارك فيه الجميع

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

ثمّن اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، الاستجابة السريعة من السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدًا أن قرار العفو هو رسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية وتمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصري.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين هدفه تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، وذلك انطلاقًا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى أن مصر وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينيها وأولته اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في صورة استراتيجية وطنية حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع.

ووجه فرحات التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره قرارًا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، مؤكدًا أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي أسفر عنها الحوار الوطني وخطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ودفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

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