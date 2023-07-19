المستشار محمد ناجى شحاتة: القضاء علمنا أن القاضى لا شأن له فى السياسة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات، والذي تصدى لعدد من قضايا الإرهاب في فترة ثورة يناير وما بعدها، إن العمل في القضاء علمنا أن القاضي لا شأن له في السياسة.

وعرض "شحاتة"، خلال حواره مع "الدستور": «مما لا شك فيه أن الاضطرابات في أي بلد والخروج على النظام شيء مذموم، ونحن في أحداث ٢٥ يناير شهدنا التخريب، وتعد هذه جريمة ارتكبتها العناصر التي أرادت هدم كيان المجتمع».

وأضاف: «تعرضنا في تلك الفترة لعناصر تخريبية انعكست أفعالها على الاقتصاد القومي للبلد، ونحن كمصريين تعرضنا للأذى والفوضى، وأنا مثل الشعب، تضررت من الهدم والخراب الذي حل بالبلد».

واستطرد شحاتة: «تضررت من خروج الناس بدون سبب، وتعطيل مصالح الدولة بأكملها، وعدم توافر السلع الأساسية، وكل هذه أضرار أحس بها كل الشعب المصري».