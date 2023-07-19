يسرى عزام: الأخذ بالأسباب الدنيوية أهم دروس الهجرة النبوية (فيديو)

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع سيدنا عمرو بن العاص، إن الهجرة النبوية الشريفة، تعلمنا عدة دروس أهما الأخذ بالأسباب والثقة فى الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الأخذ بالأسباب درس مهم والله سبحانه وتعالى قادر وكان من الممكن أن ينقل نبيله ورسوله في لمح البصر.

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، في احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لازم نخلينا مع ربنا ونتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، نسعى في طلب الرزق ونعمل ونجتهد، ونثق إن ربنا هيرزقنا، بس أهم حاجة لازم نأخذ بالأسباب زي ما سيدنا النبي فعل في الهجرة الشريفة، وكذلك فعلت العذراء مريم عندما قال الله سبحانه وتعالى وهزي إلى جذع النخلة، الله قادر أن ينزل الرطب عليها دون جهد ولكنها الأخذ بالأسباب".

وتحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر "خريطة خاصة"، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، بباقةٌ مختارةٌ من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة حول قيم الهجرة ومحبة الوطن، ودور المرأة الرائد في نجاج الهجرة، ومواقف التضحية في الهجرة النبوية مع الأخذ بالأسباب.

وتضم الخريطة الخاصة، سهرة فنية بمناسبةِ بدايةِ العامِ الهجريِّ الجديدِ، مع المنشدِ، والمبتهلِ أحمد العمري وفرقتِهِ الفنية.



https://www.youtube.com/watch?v=BbSp84GVpBc