حقوق الإنسان والمواطنة يثنى على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المسجونين

أثنى حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي؛ على سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وإصدار قراره بالعفو الرئاسي عن الباحث باتريك جورج ومحمد الباقر؛ ومجموعة أخرى من المحبوسين.

وقال حزب حقوق الإنسان والمواطنة؛ في بيان له مساء اليوم: نثمّن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث استجاب سريعًا للحوار الوطني ومخرجاته التي توافقنا عليها وأصدر قرارًا طبقًا لسلطاته الدستورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحبوسين؛ ومنهم باتريك جورج ومحمد الباقر؛ طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها؛ وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على عكس ما يتشدق به بعض الغرب ومنظماته التي تستهدف مصر، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش؛ وغيرها ممن يكيل بمكيالين.

وفي ذات السياق ثمّن حزب مصر أكتوبر الاستجابة السريعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية منهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأكد الحزب أن قرار العفو جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت العفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا رأي، في إطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.

ويتوجه حزب مصر أكتوبر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حرصه الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوة سيادته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع في الجمهورية الجديدة.

ويرى حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى، يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.