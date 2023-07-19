"مفيش مبادئ".. سخرية "الحضرى" من صفقة إمام عاشور تُثير الجدل (صور)

أثار تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الدولي إمام عاشور، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من إعلان الأحمر ضمه بمدة 5 سنوات.

عصام الحضري حارس مرمي الاهلي السابق، ومدرب حراس منتخب سوريا الحالي، شارك منشورًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، معلقًا: "مفيش مبادئ".

التعليق أثار عاصفة من التفاعل بين رواد الموقع من مشجعي الفريقين، حيث اعتبره البعض نوعًا من السخرية من مبادئ النادي الأهلي، خاصة أن الحارس السابق قد تم منعه من العودة مرة أخري للقلعة الحمراء، عقب احترافه في نادي سيون السويسري .

رواد الموقع من جمهور الزمالك استغلوا المنشور للسخرية من الصفقة، وتوالت تعليقات نجوم القلعة البيضاء.

وكتب شوقي السعيد عبر صفحته الشخصية علي موقع "فيس بوك": "اللي جانا نضمه، واللي سابنا ...."، في هجوم منه علي اللاعب امام عاشور بعد اعلان انتقاله للقلعة الحمراء.

بينما قال أحمد عيد عبدالملك مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: " اللي حبنا حبناه وسار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه وياخد علي دماغه".

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