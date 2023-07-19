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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 83 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المحلات التجارية بابوقرقاص (صور)

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المحلات التجارية بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة برئاسة رئيس المركز والمدينة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسواق والأسعار وفرض الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط وتحرير 83 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترأس تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص يرافقه الدكتور رجب قياتي ورضا عبد الرحمن وأحمد محمود نواب رئيس المركز، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع ادارة التموين بأبوقرقاص على المحلات التجارية و المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت عن ضبط وتحرير 83 محضر متنوعا ما بين بيئة وتموين واشغال ونظافة كما تم خلال الحملة ايضا مراجعة تراخيص المحلات التجارية . 

وشدد رئيس المركز، على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المحلات التجارية و المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم .

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي بناءًا على توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي فرض الأنضباط التمويني علي الأسواق والمخابز وضبط الأسعار والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وحماية المستهلك وتتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها للعمل علي أستقرار الأسواق مشددا علي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتواني في فرض الرقابة وتكثيف الحملات في مختلف القطاعات التي تخدم المواطنين.

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تحرير 83 مخالفة تموينية حملات علي الأسواق والمحلات التجارية مركز أبوقرقاص بالمنيا الدكتور رجب قياتي نائبي رئيس مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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