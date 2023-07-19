"كورة كل يوم" فى حلقة خاصة من العلمين الجديدة على الحياة.. الليلة

يقدم الإعلامي كريم حسن شحاتة، مساء اليوم، حلقة خاصة من برنامج “كورة كل يوم” على الهواء مباشرة من مدينة العلمين الجديدة على شبكة تليفزيون الحياة.

ويكشف كريم، خلال الحلقة، الكثير من تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة أكبر تظاهرة ترفيهية في الشرق الأوسط والتي يتواجد خلالها الكثير من الفعاليات الرياضية.

ويستضيف كريم عددًا من نجوم الرياضة من داخل مدينة العلمين ويقدم الكثير من كواليس المهرجان وتفاصيل إقامة عدد من البطولات الرياضية في المهرجان.

برنامج كورة كل يوم يعرض من السبت للأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويقدم الكثير من تفاصيل الرياضة المصرية والعالمية.