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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصلاح أعطال الكهرباء فى أحياء العاصمة العريش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعليماته لقسم الإنارة بالتواصل مع هندسة الكهرباء، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإصلاح أعطال الكهرباء في أحياء العاصمة العريش، بناءً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص على مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل المشكلات بشكل فوري.

وتم إصلاح الكابل المؤدي إلى مغذي جيركو والخاص بشركة الكهرباء، والذي يغذي عدة مناطق هي:
منطقة خدمات عاطف السادات، والعبور، ووحدة مرور العريش، والسجن المركزي، والنجدة، وجار عمل اللازم.

كما يجري إصلاح انقطاع الكهرباء في عدة مناطق منها بمنطقة خدمات وسط غرب المدينة (ميدان العتلاوي)، وعند مسجد زمزم خلف أبوحمدة، وشارع ديوان آل المطري متفرع من شارع الأزهر، وشارع العشرين المنطقة المقابلة لخزان المياه، وتم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وجار إصلاح هذه الأعطال وعمل اللازم، وعودة التيار إلى هذه المناطق بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش، أنه أعطى تعليماته لرؤساء الأحياء بتحرير إنذارات لكل من يثبت لديه مخالفة بناء أو تعد على خط التنظيم بالشارع أو أي مخالفة بالرخصة أو بروزات على الواقع تعيق حركة المارة أو حركة السيارات في مختلف شوارع مدينة العريش.

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش، إلى تفعيل دور القانون في كل المخالفات الخاصة بالمباني المخالفة والأسوار في مختلف أحياء المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها، حيث تمت إزالة سور دون تصريح بمنطقة آل أيوب، وذلك بالمخالفة للقانون وسوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

مدينة العريش أبناء محافظة شمال سيناء هندسة الكهرباء المواطنين الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

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