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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| إمام الدعاة يكشف أسرار "فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَيهِ" (فيديو)

إمام الدعاة
إمام الدعاة

بثت قناة "الناس" الفضائية مقطعًا مرئيًا للشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة، يكشف فيه عن المعاني الرائعة في الهجرة النبوية الشريفة، وما يحتويه قوله تعالى (فأنزل الله سكينته عليه) من أسرار.

وجاءت الكلمات الذهبية لإمام الدعاة الشيخ الشعراوي، تتحدث عن سر قوله تعالى (فأنزل الله سكينته عليه)، حيث أكد أن العلماء اختلفوا في "عليه"، مشيرًا إلى أن العلماء قالوا إن الضمائر كلها تعود إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وعليه فإن الله تعالى أنزل سكينته على رسوله.

وأوضح إمام الدعاة أن المعاني دائمًا في القرآن تجعل للفكر الصائب مدخلًا، فالضمائر تعود إلى الرسول، أما في الآية الكريمة فيجب هنا أن ننظر إلى الفاصل في الضمائر وهنا الضمير يعود على سيدنا محمد. 

وتقدم قناة "الناس" الفضائية تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1445هـ.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الهجرة النبوية إمام الدعاة فأنزل الله سكينته عليه المعاني الرائعة في الهجرة النبوية

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