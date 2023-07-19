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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| احتفالًا بالهجرة النبوية.. أحمد الطلحي يكشف لماذا أمر الرسول بإكرام الضيف (فيديو)

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

بثت قناة "الناس" الفضائية، مقطع فيديو للداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي، أكد فيه أن الرسول صلّ الله عليه وسلم علّمنا كل خير ينفعنا في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، ومنها إكرام الضيف، متسائلًا: "كيف كان صلّ الله عليه وسلم يكرم أضيافه؟".

وقال الشيخ أحمد الطلحي، إن الرسول عليه السلام في قصته وفي سيرته ومسيرته نشاهد بدءً في كل عامٍ هجري تجليات الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم في إكرام الأضياف، فكان يكرم كل ضيف، مؤكدًا أن الرسول أعطى أمته حدودًا وسننًا لكرامة الضيف.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الرسول كان ذات يومٍ يجلس في مسجده فدخل عليه رجل غريب ليس من أهل المدينة ولا من ضواحيها، فنظر الرسول صلّ الله عليه وسلم في بيته هل يحوي شيئًا من الطعام، فلم يجد شيئًا يكرم به ضيفه، فنادى في أصحابه وأعطاهم البشارة قائلًا: "من يكرم ضيف رسول الله وله الجنة؟"، مشيرًا إلى أن الرسول علمنا أن إكرام الضيف أمر عظيم 

 وتقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهدري الجديد 1445هـ.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

إكرام الضيف قناة الناس الهجرة النبوي العام الهدري الجديد ضيف رسول الله

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