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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ضوابط مهمة للفتيات لاستخدام واقي الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة

واقى الشمس
واقى الشمس

يلجأ العديد من الفتيات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لاستخدام واقى الشمس، وذلك لحماية بشرتهم من الاحتراق أو الاسمرار وحتى يحافظون على نضارة بشرتهم، ويوجد عدة ضوابط لاستخدام واقى الشمس لا بد من الالتفات لها ووضعها فى الاعتبار أثناء استخدامه، فقد نصح أطباء الجلدية بعدة نصائح عند استخدام واقى الشمس فى درجات الحرارة  المرتفعة.

_ يتم استخدام واقى الشمس على بشرة نظيفة.

_ استخدامه على  مدار السنة أي ليس في الصيف فقط.

_من الأفضل وضع واقي الشمس قبل ربع إلى نصف ساعة من الخروج من المنزل.

_ينصح كذلك بتجديد واقي الشمس كل ساعتين وخصوصاً إن كانت طبيعة عمل وحياة الشخص تقتضي بقاءه في الخارج وتعرضه مطولاً للشمس، أو في حال السباحة والتعرض لشمس الشاطئ القوية.

_ لا بد وأن  يقضي الشخص معظم وقته داخل المباني بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس فيمكن اختيار واقي شمس بعامل حماية 15 أو أكثر. 

_ أما إن كان الشخص يقضي معظم وقته في الخارج ولأوقات طويلة فينصح باختيار واقي شمس بعامل حماية 30 أو أكثر.

 

أطباء الجلدية ارتفاع درجات الحرارة استخدام واقي الشمس إرتفاع نسبة الرطوبة ارتفاع نسبة ارتفاع درجات الاعتبار التزامن

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