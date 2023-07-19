ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف ميت غمر يدشن أواني كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر

الانبا صليب
الانبا صليب

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الأربعاء، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر داود مطر التابع للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وعقب أداء صلاة القداس، عقد مجمع كهنة الإيبارشية، اجتماعهم الدوري، بحضور نيافة الأنبا صليب، وألقى نيافته كلمة عن "الوقاية من الارتداد" وعن "الأب الكاهن وكيف يوازن بين بيته وخدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وهنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لسيامته أسقفًا والذكرى العاشرة لتجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

كما افتتح نيافة الأنبا صليب صالة "ابنة داود" للألعاب الرياضية بالكنيسة ذاتها.

في سياق متصل، صلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة القوصية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح كلًا من الشماس شنوده سعد كاهنًا جديدًا باسم القس أندراوس، والشماس چوزيف القمص أنطونيوس كاهنًا جديدًا باسم القس كاراس للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في القوصية، كما سام الشماس شنوده مسعد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا في القوصية باسم القس مقار.

كما زار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب  القداس الإلهي دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار، واستقبل نيافته لدى وصوله  الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.

الانبا صليب الأنبا صليب أسقف ميت غمر الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائب ا بابوي ا لإيبارشية المنصورة الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائب ا بابوي ا لإيبارشية المنصورة ل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

بعد إعلان انضمامه رسميًا.. كيف تفاعل جمهور الأهلي مع صفقة إمام عاشور؟

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق