أسقف ميت غمر يدشن أواني كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الأربعاء، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر داود مطر التابع للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وعقب أداء صلاة القداس، عقد مجمع كهنة الإيبارشية، اجتماعهم الدوري، بحضور نيافة الأنبا صليب، وألقى نيافته كلمة عن "الوقاية من الارتداد" وعن "الأب الكاهن وكيف يوازن بين بيته وخدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وهنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لسيامته أسقفًا والذكرى العاشرة لتجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

كما افتتح نيافة الأنبا صليب صالة "ابنة داود" للألعاب الرياضية بالكنيسة ذاتها.

في سياق متصل، صلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة القوصية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح كلًا من الشماس شنوده سعد كاهنًا جديدًا باسم القس أندراوس، والشماس چوزيف القمص أنطونيوس كاهنًا جديدًا باسم القس كاراس للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في القوصية، كما سام الشماس شنوده مسعد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا في القوصية باسم القس مقار.

كما زار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب القداس الإلهي دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار، واستقبل نيافته لدى وصوله الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.