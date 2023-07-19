بعد غياب عامين عن الملاعب.. لوريا الفرنسي يضم ميندي حتى 2025

أعلن نادي لوريان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضم بنجامين ميندي لمدة عامين حتى 2025، في صفقة انتقال حر.

ويأتي ذلك بعد غياب عامين عن ممارسة كرة القدم، بعد اتهامه بالاغتصاب من قبل عندما كان يرتدي قميص مانشستر سيتي الإنجليزي.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient.



Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023

وكان آخر لقاء لميندي في أغسطس 2021 بالبريميرليج أمام توتنهام، ثم بعدها استبعد بسبب التحقيقات معه في القضايا السابقة.

وشارك ميندي مع السيتي في 75 لقاء منذ 2017 وسجل هدفين وتوج بخمسة ألقاب.

وكانت محكمة تشيستر كراون ببريطانيا، حكمت السبت الماضي، ببراءة ميندي من آخر التهم الموجهة له بالاغتصاب.

وكان ميندي قد تم القبض عليه عام 2021، لاتهامه باغتصاب عدد من السيدات.

وأصبح ميندي لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي بنهاية شهر يونيو الماضي.