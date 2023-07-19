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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد غياب عامين عن الملاعب.. لوريا الفرنسي يضم ميندي حتى 2025

ميندي
ميندي

أعلن نادي لوريان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضم بنجامين ميندي لمدة عامين حتى 2025، في صفقة انتقال حر.

ويأتي ذلك بعد غياب عامين عن ممارسة كرة القدم، بعد اتهامه بالاغتصاب من قبل عندما كان يرتدي قميص مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان آخر لقاء لميندي في أغسطس 2021 بالبريميرليج أمام توتنهام، ثم بعدها استبعد بسبب التحقيقات معه في القضايا السابقة.

وشارك ميندي مع السيتي في 75 لقاء منذ 2017 وسجل هدفين وتوج بخمسة ألقاب.

وكانت محكمة تشيستر كراون ببريطانيا، حكمت السبت الماضي، ببراءة ميندي من آخر التهم الموجهة له بالاغتصاب.

وكان ميندي قد تم القبض عليه عام 2021، لاتهامه باغتصاب عدد من السيدات.

وأصبح ميندي لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي بنهاية شهر يونيو الماضي.

لوريان الفرنسي لوريان ميندي بنجامين ميندي كرة القدم

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