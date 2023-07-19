أتلتيكو مدريد يحسم موقفه تجاه رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة

لا يزال الغموض يحوم حول موقف النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل جواو فيليكس عن صفوف أتلتيكو مدريد، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدماته.

كذلك يُعد فيليكس محل اهتمام من قِبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطلب من من المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي.

أتلتيكو مدريد يوافق على رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي أتلتيكو مدريد حسم موقفه تجاه مصير جواو فيليكس، بعد تصريحات اللاعب التي أدلى بها مؤخرًا.

وكان جواو فيليكس قد صرّح مؤخرًا، أنه يرغب في خوض تحدٍ جديد، والانتقال إلى صفوف برشلونة في الموسم المقبل 2023-2024، وتحقيق حلمه بارتداء القميص الكتالوني، واللعب تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي أتلتيكو مدريد منحوا الضوء للدخول في مفاوضات مع برشلونة، لحسم صفقة جواو فيليكس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن أتلتيكو مدريد وافق على رحيل فيليكس، وقد يُغادر على سبيل الإعارة، ولكن سيتبقى صيغة بند خيار الشراء في نهاية الموسم الحالي.

في المقابل، يرى مسئولو برشلونة أن التعاقد مع جواو فيليكس على سبيل الإعارة سيكون أمرًا مناسبًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني، واستغلال الأرباح التي حصل عليها النادي في الموسم الماضي 2022 - 2023.

يذكر أن جواو فيليكس قد انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البرتغالي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة أتلتيكو مدريد في صيف 2025.

ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي بقميص فريق تشيلسي الإنجليزي.