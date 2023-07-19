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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عدلي" يكشف تفاصيل فوز الجامعة اليابانية بالجائزة الدولية لريادة الأعمال

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم

فازت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالجائزة الدولية لأفضل جامعة من حيث مؤشرات دعم ريادة الأعمال من المجلس الدولي للصناعات الصغيرة في واشنطن.

وقال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، تفاصيل تحقيق الجامعة للجائزة الدولية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، اليوم، إن الجامعة منذ إنشائها في عام 2010، أنشأت بفكر مختلف تماما خاصة وأن التفكير كان كجامعة للدراسات العليا والبحوث فقط، كما أنشأت أيضا لتكون مركزا متميزا في إفريقيا والشرق الاوسط ومصر في الأبحاث ودعم الصناعات.

وأشار عدلي إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أنشأت بشراكة كاملة مع الجانب الياباني، منوهًا أن الجامعة لم تتح برامج لمرحلة البكالوريوس إلا في عام 2017، ليأتي الفكر الجديد بمعامل بحثية على أعلى مستوى لخدمة الصناعة ولخدمة المبتكرين.

وأضاف أن الجامعة أتاحت أيضا تعينات هيئة التدريس بالجامعة حيث لم يكن التفكير تعين الأساتذة التي تدرس بقدر تعين العلماء الكبار الذين لديهم خبرات صناعية، وهو ما أثر على طلبة الجامعة، خاصا وأن الطالب لدينا لا يدرس كمحتوي تعليمي فقط، بل هي من يدرس له ويساعده في تلك الأنشطة.

ونوه أن الجامعة منذ أنشأها من اللحظة الأولى وهي حاضنة تكنولوجية ومركز استشارات ووحدات أخرى لخدمة الصناعة مثل القياسات والتدريب.

وعن خدمات الجامعة، أكد أن الجامعة تقدم كل شيء للمبتكرين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وحتى المجتمع حولها، حيث لدينا شركات تمت إنشأها من أفكار وأبحاث وبراءات أختراع من قبل اعضاء هيئة التدريس، فهي تعمل علي ربط البحث العلمي بسوق العمل وما تحتاجة الصناعة تحديدا ما يجعله سببا رئيسيا في تطوير الصناعة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالجائزة الدولية أفضل جامعة دعم ريادة الاعمال تفاصيل تحقيق الجامعة للجائزة الدولية الدكتور عمرو عدلي

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