"الأوقاف": زى جديد لعمال المساجد يجرى العمل على توفيره تدريجيًا

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن الزي الجديد لعمال المساجد، مشيرًا إلى أن هذا الزي الجديد يجري العمل عليه في الوقت الحالي لتوفيره للعمال تدريجيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات له، أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي.

ولفت إلى أن الزي الجديد سيتم توفيره سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف، وسيكون زيًّا مميزًا.