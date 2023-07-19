تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء- آخر تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما صعدت نظيرتها الثانوية على استحياء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 17606 نقاط، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.13%، ليصل إلى مستوى 3219 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 21433 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.02%، ليصل إلى مستوى 7373 نقطة.

وارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 3459 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.31% ليصل إلى مستوى 5146 نقطة.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 5 آلاف سهم، 250 ألف سهم على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 140 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 30.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومستشفى النزهة الدولي عدد 79 ألف سهم، 3334 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية- بيراميزا عدد 793 سهمًا، 17717 سهمًا، على التوالي.

وأعلنت شركة العبوات الطبية عن بيع المساهم محمود مسعد المالكي عدد 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 0.838 جنيه بقيمة إجمالية 948.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.105% إلى 4.93%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.