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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": "الحسين" و"الصحابة" أول مسجدين يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوى، على أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

الجودة والاعتماد مسجد الإمام الحسين مسجد الصحابة شرم الشيخ شهادة ضمان الجودة والاعتماد المجال الدعوي

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