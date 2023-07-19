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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة اثنين في حادث تصادم موتوسيكل مع "توك توك" بالشرقية

مصرع طفل،
مصرع طفل،

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب شقيقه وشخص آخر، فى حادث تصادم توك توك مع موتوسيكل، بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.

 

واستقبل مستشفى الحسينية المركزى كل من “محمد.ع.م”، 5 سنوات، جثة هامدة، وشقيقه “أحمد”  مصاب باشتباه كسر فى الذراع الأيمن، و"رضا.ع.م"، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمون بصان الحجر البحرية.

 

وتبين وقوع حادث تصادم توك توك مع موتوسيكل، بطريق صان الحجر، مما أسفر عنه وفاة الطفل وإصابة الآخرين.

 

جرى نقلهم لمستشفى الحسينية المركزى، والتحفظ على جثة الطفل بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

مصرع طفل تصادم توك توك موتوسيكل صان الحجر مستشفى الحسينية

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