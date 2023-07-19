شارك الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء الثلاثاء، في احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445 هجريا، عقب صلاة المغرب من داخل مسجد النصر بالمنصورة، والذي نظمته مديرية أوقاف الدقهلية، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وقال المحافظ: أهنئ شعب الدقهلية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عاما خيرا ويمنا وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار مختار إلى أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح ومصر ضربت أروع المثل في المحبة والإخاء وتسامح الأديان فيها تعدد الأديان السماوية يعيش شعبها في محبة ورباط إلى يوم الدين.

وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية على هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه قال الشيخ صفوت نظير إن للهجرة النبوية دروس وعبر، أولى هذه الدروس والعبر التضحية والفداء أهم عوامل الإيمان الصادق، وثانيها على الإخاء والحب تبني الدول وتبنى الشعوب وتتقدم، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الثقة في الله، والاعتصام بوعده، وأن أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ورابعها حب الأوطان والدعاء لها مرتكز اساسي من مرتكزات الإيمان، مشيرا إلى أن النبي الكريم دعا لمكة لأنها وطنه، ودعا للمدينة لأنها وطنه الثاني، ونحن ندعو لبلادنا أن تنعم بأمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة.

محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445

محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445