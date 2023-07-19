ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شارك الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء الثلاثاء، في احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445 هجريا، عقب صلاة المغرب من داخل مسجد النصر بالمنصورة، والذي نظمته مديرية أوقاف الدقهلية، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وقال المحافظ: أهنئ شعب الدقهلية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عاما خيرا ويمنا وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار مختار إلى أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح ومصر ضربت أروع المثل في المحبة والإخاء وتسامح الأديان فيها تعدد الأديان السماوية يعيش شعبها في محبة ورباط إلى يوم الدين.

وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية على هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه قال الشيخ صفوت نظير إن للهجرة النبوية دروس وعبر، أولى هذه الدروس والعبر التضحية والفداء أهم عوامل الإيمان الصادق، وثانيها على الإخاء والحب تبني الدول وتبنى الشعوب وتتقدم، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الثقة في الله، والاعتصام بوعده، وأن أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ورابعها حب الأوطان والدعاء لها مرتكز اساسي من مرتكزات الإيمان، مشيرا إلى أن النبي الكريم دعا لمكة لأنها وطنه، ودعا للمدينة لأنها وطنه الثاني، ونحن ندعو لبلادنا أن تنعم بأمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة.

محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445
محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445
محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445
محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445
محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445
محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية احتفال وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

آيات فاروق تشعل حماس الجمهور فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد (صور)

الباز: إلغاء حفل الرابر العالمى ترافيس سكوت خسر مصر دعاية بـ100 مليار دولار

وائل الفشنى يبدع فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد.. والجمهور يردد "مدد يا نبى"

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن مفاجأة للفائز فى نهائى "الفرصة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى