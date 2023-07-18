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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منة عدلي القيعي: "اختياراتي" كتبت في نص ساعة.. ونجاحها خضني (فيديو)

منة عدلي القيعي
منة عدلي القيعي

قالت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، إن أغنية "اختياراتي" ساخرة وتم عرضها في فيلم كوميدي، وتواصل معي في البداية الفنان أحمد فهمي وروى لي قصة الفيلم، وعرضت عليه الكلمات وافق فورًا، وأيضًا المنتج كريم السبكي، معقبة: "كتبتها في نص ساعة وأنا داخل الاستوديو، ونجاحها خضني".

وأضافت القيعي، خلال لقائها ببرنامج مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن النجاح صعب والاستمرار فيه أصعب، لافتًا إلى أنها ولدت في بيت محصنة فيه من النجومية، خاصة أنها كانت ترى والدها مع نجوم الكرة، وكيفية التعامل معهم.

ولفتت الشاعرة الغنائية، إلى أن كل مخرج لها رؤية في طرح الأغنية الدعائية الخاصة بفيلمه، فهناك من يعطي خطوط عريضة عن أحداث الفيلم، وهناك من يجعلني أرى الفيلم أولًا قبل كتابة الأغنية.

وأوضحت الشاعرة الغنائية، أنها مرت بظروف صعبة، ولكن ربنا رتب لها حياتها مما ساعدها في إثبات نجاح، رغم أن ظروف العمل مقلقة وصعبة، ومع ذلك أهلي ساعدوني كثيرًا ووقفوا بجانبي، مردفة: "كل وقتي باديه للشغل، واثبت رجلي فيه".

اغنية اختياراتي اختياراتي نص ساعة منه عدلي القيعي الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي

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