أنواع الحبكات في ورشة للكتابة الأدبية ببورسعيد

استكملت مكتبة التفوق العلمي ببورسعيد ورشة الكتابة الأدبية المجانية التي أطلقتها الأسبوع الماضي، بالتعاون مع صالون الحكاية التي تأتي ضمن الفعاليات الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لرواد المواقع.

نظمت الورشة بحديقة المنتزه، باستخدام منهجية اللايف كوتشنج في الكتابة، بحيث تكون المناظر الطبيعية والأجواء ملهمة للكاتب، كي يُخرج أفضل ما لديه. حيث بدأت الأديبة منى الجبريني بشرح الحبكات وأنواعها، وكيفية وضع خاتمة للقصة القصيرة وعمل تمارين كتابة، تساعد على تحفيز الخيال لدى المتدربين، كذلك التحدث عن أنواع الرواة، وكيفية صياغة قصة قصيرة مشوقة، وقامت "الجبريني" بعمل عدة تحليلات نفسية لكي يفهم المتدربون أنفسهم، ثم تطبيق ذلك خلال كتاباتهم كما تم عمل ألعاب ترفيهية، أضفت جوا من المرح أثناء الورشة.

قامت اللايف كوتش الشيماء الصلاحي، بدمج الحبكات بالأشخاص والعلاقات، حيث شمل الحديث موضوعات في غاية الأهمية عن النفس البشرية منها الصراع الداخلي، الطفل الداخلي، الشادو، الإيجو، ليستخدمه الكاتب في كتاباته وأيضًا، العلاقات السامة، الثقة بالنفس وكيفية معرفة أنك في علاقة سامة، وفي ختام الورشة تم تنفيذ تمارين نفسية بعنوان "ما الذي تحتاجه في علاقاتك" ولعبة نفسية لاكتشاف لغة الجسد وعقب انتهاء اليوم أشاد المتدربون بالورشة وطالبوا باستمرارها خلال الفترة المقبلة.

جاء اللقاء ضمن أنشطة فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

من ناحية أخرى وفي سياق احتفالات ذكرى ثورة يوليو عقدت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد محاضرة بعنوان "23 يوليو ثورة خلاص مصر من ملكية فاسدة واحتلال مستبد" تحدث بها الأديب محمد خضير بمؤسسة رمسيس الإيوائية عن بدايات الثورة والضباط الأحرار وأهم المبادئ التي قامت عليها والإنجازات التي حققتها.