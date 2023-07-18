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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل عن أزمة إيمان جنيدى: "الموسيقيين مليئة بالفساد"

مصطفى كامل
مصطفى كامل

علق المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة المايسترو إيمان جنيدي بعدم قدرتها على التقدم للترشح لمجلس نقابة الموسيقيين بسبب عدم تجديد الكارنيه الخاص بعضويتها.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "تأخرت كثيرًا في كتابة ما كنت أشعر به وقت سماعي خبر استبعاد المايسترو إيمان جنيدي من الترشح، أقسم بالله إنني حزنت كثيرًا فور سماعي لهذا الخبر وأعلنها "صوتي كان لك ِفي الانتخابات وبنية خالصه لله".. القادم خير بإذن الله  ثقوا في الله أن القادم أفضل ثقوا في شخصي المتواضع".

وأضاف: "أنا أقولها وأقسم بالله العظيم إنني قد فاض بي وأُرهقت وتعبت وتحملت ما لا يتحمله بشر خلال الفترة الماضية، وأحتاج لكل شريف ومجتهد وقادر على حمل هذه التركة الثقيلة التي ورثناها مليئة بالمشاكل والفساد والاستهتار والترهل والعبث والتربح".

وتابع: "بفضل الله أعدنا ترميمها وتطهيرها بنسبة 70٪؜ والنتائج واضحة للجميع وأحلم بإعلان التطهير الكامل خلال هذه الدورة القادمة إذا أعطانا الله العمر وأكرمنا بمجموعة من الزملاء القادرين على تحمل المسئولية.. عن نقابة المهن الموسيقية أتحدث".

وكانت المايسترو إيمان جنيدي كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك قائلة: "قدر الله وما شاء فعل .. كل بقدر ووقت يكتبه الرحمن لسبب يخص مدد العضوية بنقابتي الغالية المهن الموسيقية، لن أكون ضمن المرشحين في الانتخابات المقبلة 2023".

وأضافت: "شكرًا لكل الدعم الذي وجدته من الجميع دون استثناء، فقد غمرتمونى بمشاعر زمالة وأخوة غير مسبوقة، وأعد بتكثيف دعم نقابتي ومساندة الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيي مصر في مسيرته المشرفة وإن كنت من خارج المجلس هذه المرة، مع الوعد بالقيام بجهود إضافية للتواجد مستقبلًا داخل المجلس إن شاء الله وحصد ثقتكم وتجددها بيننا".

واختتمت المنشور: "شكرًا لكل الزملاء والإخوة بكافة ربوع مصر.. محبتي وتقديري وتمنياتي بالتوفيق للجميع".

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