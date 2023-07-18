قناة الناس|واعظة بالأوقاف توضح دور المرأة فى حياة النبى (فيديو)

قالت إيناس الخطيب، الداعية الإسلامية، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن المرأة كان لها دور عظيم في حياة الرسول (ص) منذ نزول الوحي، مشيرة إلى أن هذا الجور بدأت به السيدة خديجة رضي الله عنها حينما كانت تشجعه وتخبره بمميزاته وما يفعله من معجزات حتى يصبح أقوى وكانت تمده بالمال والزاد.

أضافت الواعظة بالأوقاف، الثلاثاء خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس أن أول شهيدة بالإسلام امرأة، وهى السيدة سمية بنت خُباط، أو كما يلقبونها أم عمار، فلم يكن التعذيب لأهل الإيمان في مكة مقتصرًا على رجال المسلمين دون نسائهم، وإنما طال النساء أيضًا قسط من الأذى والعذاب بسبب إسلامهن.

أوضحت الواعظة بالأوقاف أن السيدة سمية ورغم كبر سنها وضعف جسدها، كانت عظيمة الإيمان، قوية اليقين فقد عُرفت بثباتها على دينها، وبموقفها الشجاع أمام أبي جهل، وذلك المثال في التضحية والبذل والثبات، وكانت أول شهيدة من المسلمين على وجه الأرض وأول امرأة شهيدة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.