حجاج أدول يفتتح معرض "ناس النهر" بالزمالك

يفتتح الكاتب والفنان الروائي حجاج ادول، المعرض التشكيلي الجماعي “ ناس النهر”، للفنانين التشكيليين: محمود الشنقرابي، على المريخي،و الدكتور مرفت شاذلي، وذلك في الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء، بقاعة جاليري أرت كورنر بالزمالك.

أما عن الفنان حجاج أدول يعد واحد من ابرز الكتاب الروائيين المصريين، من مواليد النوبة الإسكندرية 1944 وبدأ الكتابة الأدبية عام 1984، وهو صاحب كتاب لصحوة النوبية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1990 فرع القصة القصيرة عن مجموعة ليالي المسك العتيقة، وحصل على جائزة ساويرس للأدب المصري عام 2005 في الرواية والقصة القصيرة.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1990 فرع القصة القصيرة عن مجموعة "ليالي المسك العتيقة"، وحصل منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة (وزارة الثقافـــة) أعوام 96و 97 و 98 لاستكمال رواية (معتوق الخير) ثم منحة تفرغ عام 2002 لكتابة رواية "خَوِند حمرة"،حصل على جائزة ساويرس للأدب المصري عام 2005 في الرواية والقصة القصيرة .

من أبرز أعماله: النوبة تتنفس تحت الما، و"ليالي المسك العتيقة"، و"ناس النهر"، و"بكات الدم"، و" غزلية القمر" وغيرها.

أما عن الفنان التشكيلي علي المريخي فقد عبر العديد من أعماله الفنية على إلقاء الضوء الفني على أبرز ما يميز أهل الجنوب من عادات وتقاليد وعبر سرد فني يؤرخ ويأصل لطقوس وعادات أهل القرية.

إلى جانب ذلك، يعمل المريخي مخرجا بالتلفزيون المصري، وفاز بجائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن فيلم تناول فيه "رسوم الحج على حيطان البيوت في صعيد مصر".

محمود الشنقرابي

فنان تشكيلي ولد في حي شنقراب بأسوان في نوفمبر 1954 وهو فنان تشكيلي وشاعر، يمارس الفن بالأسلوب الشعبي الأفريقي الفرعوني، ويعد أحد ابرز الفنانين الشعبيين التلقائيين من فناني الصف الأول لإقليم جنوب الصعيد.