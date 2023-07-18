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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة: نسعى لتقديم كل جديد لخدمة الشباب المصري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسئولي شركة “ميتا” وهى الشركة المالكة  للفيسبوك والإنستجرام والواتس اب وثريدز.

تناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الرياضة وشركة "ميتا" ومدى امكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج  للانشطة الشبابية والرياضية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وركز وزير الرياضة على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بدء من "فيسبوك، الإنستجرام وواتس اب وثريدز".

أكمل صبحي حديثه “نبحث ونتعاون مع كل ما هو جديد  ليصل ويخدم الشباب المصري فى مختلف المحافظات حيث إننا نعيش أزهى العصور وأصبحت الحكومة المصرية فى عهد الرئيس السيسي ذكية تواكب التطور وتستخدم كل ما هو حديث وجديد”.

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة  أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات التابعة لها والدكتور محمد حسن معاون الوزير وشادن خلاف رئيس قطاع السياسات العامة بشركة ميتا للشرق الأوسط وحنان بوجيمي مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا، والعميد شريف بنداري نائب أول رئيس شركة محرم مصر والعقيد مصطفي السحلي نائب رئيس شركة محرم للشؤون الحكومية وماريهان نشأت مدير إدارة السياسات العامة بشركة محرم، ومي عجلان مقرر عام وحدة "تصدوا معنا".

أول رئيس شركة محرم مصر لمراكز الشباب والهيئات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والعقيد مصطفي السحلي

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