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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علام: نادي جليم رقم 1 في مصر ومحافظ الإسكندرية له دورا كبيرا

افتتاح نادي المحامين
افتتاح نادي المحامين بجليم

رحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالمحامين الحضور ومحافظ الإسكندرية ورئيس نادي القضاه ونقيب الصحفيين، الحاضرين بافتتاح نادي المحامين بجليم.

وقال علام: نحتفل بافتتاح نادي المحامين وهذا الإنجاز تم على أيدي مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ولجنة الأندية بالنقابة العامة.

وأكد: المحافظ ساعدنا ولولاه ما تم الإنجاز بهذا الشكل وكان له فضل في تذليل العقبات الكثيرة التي واجهتنا، حتى أصبح مفخرة للمحامين، وأصبح النادي رقم ١ في مصر كلها وليس في الإسكندرية فقط.

وكشف: تقدمت بطلب للمحافظ ووافق على تخصيص ٥١٠ متر لإنشاء مقر لنقابة المحامين في الإسكندرية وله منا كل التحية والتقدير والاحترام.

وأكد أن المستشار سعد السعدني، رئيس نادي القضاه بالإسكندرية له مواقف مشرفة مع المحامين وآخرها قضية محامي مطروح، فلا ننسى له مساعدته في هذه القضية حتى انتهت، مع محافظي مطروح.

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المحامين الإسكندرية نادي القضاة الصحفيين استعداد ا لافتتاحه إسكندرية

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