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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل استقباله بساعات.. أدعية العام الهجري الجديد عام 1445

العام الهجري
العام الهجري

ساعات قليلة تفصلنا عن بدأ العام الهجري الجديد 1445 والذي تستقبله الأمة الإسلامية عقب استطلاع دار الإفتاء عن هلال شهر شوال، وأعلنت أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444، وأن غدًا الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو أول العام الهجري 1445 وغرة شهر محرم.

 

ويستقبل المسلمون أول أيام العام الهجري الجديد بالتهنئة والأدعية، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور أدعية مأثورة في السنة النبوية عند:

أدعية العام الهجري الجديد عام 1445

 

اَللَّهُمَّ إِنَّا نسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ يُمْنَهَا وَيُسْرَهَا وَأَمَانَهَا وَسَلَامَتَهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهَا وَصُدُوْرِهَا وَعُسْرِهَا وَخَوْفِهَا وَهَلَكَتِهَا وَنَرْغَبُ إِلَيْكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَينَا فِيْهَا دِينَنَا الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَدُنْيَانَا الَّتِيْ فِيهَا مَعَاشُنَا وَأن تُوَفِّقَنَا فِيهَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا فِي مِعَادِنا يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

 

اللهمَّ بحق اسمك اللطيف ادفع عنَّا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

 

اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلِّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.

رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445

اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

 

اللهم نسألك العفو والعافية عن عام مضى، ونرجوك الأمل والرزق والسرور والفرج والسعادة في عام أتي، فاكتب لنا الخير كله وارضنا به يا أرحم الراحمين.

 

اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يارب العالمين.

 

اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فأجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

 

اللهم اجعله عاما هجريا للتوبة والمغفرة الذنوب ونسيان كل ما مررنا به من ألم.

العام الهجري الجديد الأمة الإسلامية أدعية مأثورة العالمين أمد نا من فضلك العصمة من الشيطان الأمل والرزق المغفرة الذنوب

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