إزالة وإيقاف 57 حالة تعدٍ وبناء والتحفظ على 2 طن حديد بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف دون ترخيص، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة والوقوف الفوري لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه تنفيذ لتكليفات محافظ المنيا وفي إطار الجهود المبذولة في إزالة التعديات ضمن الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببني مزار إزالة 21 حالة تعدٍ بالبناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية، حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز يرافقه إبراهيم محمد رئيس حي غرب وأيمن يوسف رئيس حي شرق وفني تنظيم وإدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف حالة بناء مخالف بشارع السلام.

وتم فك الشدة الخشبية كاملة إلى جانب ردم حالة حفر لبشت أساسات في المهد لقطعة أرض مساحتها 100 متر بالشارع الثالث بتقسيم أرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبي حسيبة للمرة الثانية على التوالي كما تمكن علي الكيال ويسري محمد نائبي رئيس المركز وعودة راضي رئيس الوحدة المحلية ببني علي وإدارة إدارة الإزالات بالمركز من إزالة 15 حالة تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 5 قراريط بقرية ابشاق وقرية بكير وقرية أم السادس وأزال فرج فتحي صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية حالة تعد على أرض زراعية، الأولى بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط بحوض توما الشرقي، كما قام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو خرج ومسئولي التنظيم والإزالات ومسئول الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعي بإزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية، الأولى أرض تعاون زراعي بعزبة نجية على مساحة 100 متر أساسات بالبلوك الحجري، والثانية لدور أول علوي أرض تعاون زراعي بحوض الساحل قرية صفط، والثالثة لأساسات وردم خزان أرض إصلاح زراعي بعزبة الريدي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة واصلت حملات الإزالات ضمن الموجة 21 المرحلة الثالثة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة والقضاء علي البناء العشوائي والتعدي علي الرقعة الزراعية ففي حي شرق المدينة تم إيقاف 12 حالة بناء مخالف بحي شرق المدينة عبارة عن شدات خشبية، تمهيدا لصب الأعمدة تم علي الفور فك الشدات الخشبية والتحفظ علي مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفي ميانة تمكنت الوحدة المحلية بميانة من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل وفي برطباط تمكن مجلس قروي شما من رصد وإزالة 3 حالات تعود بالبناء على الأراضي الزراعية تمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض وفي طنبدى تمكنت الوحدة المحلية بطنبدى من رصد وإزالة 9 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أن رئاسة مركز ومدينة ملوي تمكنت من رصد حاله بناء بالدور الـ12 علوي بحي غرب بشارع المفيدي وتمت الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما تمت مصادرة 2 طن حديد وفك وإزالة شدة خشبية دون ترخيص بالدور السابع بشارع عاطف بركات بحي غرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين جاء ذلك بحضور محمد عبدالغني وأسامة سيبويه نائبي رئيس المركز وسيد طه رئيس حي غرب المدينة وصابر محمد وإسلام فرغلي قسم الإشغالات ورأفت عبدالمالك ومحمد عبدالواحد تنظيم المدينة.

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن حي غرب المدينة تمكن اليوم من رصد وتنفيذ إيقاف أعمال لحالتي بناء مخالف دون ترخيص بمساحة 250 مترًا وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة بحضور عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد صابر رئيس حي غرب وقسم التنظيم والبيئة.

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