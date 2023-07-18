تنظيم دورة تدريبية في علوم الحاسب للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر

تعقد اليوم، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دورة تدريبية في مهارات الحاسب الآلي للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ بهدف تنمية المهارات الأساسية للحاسب الآلي لخمسة عشر طالبا من دولة الصومال، بالحضور المباشر بمقر المنظمة.

وأكد الدكتور عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة حريصة على تمكين طلاب وخريجي الأزهر من المهارات الخاصة بتكنولوجيا العصر وإعطائهم الفرصة للتعلم والتدريب وإكسابهم المهارات اللازمة التي تساعدهم في إعداد الملفات الإلكترونية حتى يسهل عليهم تقديم رسائلهم وأبحاثهم العلمية بسهولة.