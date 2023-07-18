الحماية المدنية تنقذ محتجزًا داخل أسانسير بالعجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه داخل أسانسير بميدان أبوالياسمين من ميدان أسوان بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز أحد الأشخاص داخل أسانسير بميدان أبوالياسمين من ميدان أسوان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الحماية المدنية وجري إنقاذ المحتجز بصحة جيدة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.