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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كسر دماغها بالعصاية".. المتهم بقتل زوجته بالخانكة يعترف بجريمته

حبس
حبس

أقر المتهم بقتل زوجته بمنطقة الخانكة بالقليوبية، بارتكاب جريمته بسبب خلافات زوجية بينهم أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وقال المتهم في اعترافاته إن زوجته دائمة المشاكل وكانت توجد بينهم خلافات ومشاجرات ويوم الواقعة ضربها بعصا خشبية كانت بحوزته حتى فارقت الحياة.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتعدي على زوجته "ربة منزل" داخل مسكنهما بدائرة المركز مما أدى لوفاتها.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتعدى على زوجته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام. 

منطقة الخانكة القليبوبية امن القليوبية

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