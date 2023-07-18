الدواء: دورة تدريبية حول التعريف بكيفية إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول التعريف بكيفية إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية والتقييم الفني لملفات الجودة الخاصة بالمواد الخام الفعالة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف الشركات بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات معلنة تضم ملفات الجودة للمواد الخام الفعالة المعتمدة من هيئة الدواء المصرية، كما تتضمن توضيح التقييم الفني لملفات الجودة الخاصة بهذه المواد الخام الفعالة لسرعة الانتهاء من التقييم الفني للملف وحل جميع المشاكل الفنية المتعلقة به.

ومن المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

وقالت إن الدورة التدريبية مقدم لممثلى مصانع من QC, R&D, RA members، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ١٩ يوليو٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.