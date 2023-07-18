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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تنفذ عددا من الفعاليات بالشرقية

الصحة
الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، بتنظيم عدد من  الفعاليات لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة الشرقية ، وذلك ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي  بزيارة مركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بالمبادرة، جاء  ذلك بحضور وكيل الوزارة  الدكتور هشام شوقي مسعود.

كما تم الالتقاء بالجمهور والسيدات المنتفعات بالمبادرة، وتبادل الحوار معهم لمعرف مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة ، والالتقاء بفريق عمل المبادرة الرئاسية، للوقوف على طبيعة العمل داخل المركز الطبي، والعمل على توفير أي احتياجات لتحسين جودة الأداء.

و عقب ذلك تم عمل ندوة توعوية بحضور رجال الدين وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمجلس القومي للمرآة وعدد من المتعافين من سرطان الثدي وبعض الأطباء و التمريض و الإداريون و تناولت المناقشات إنجازات المبادرة في الشرقية، و استعراض أعداد الكشف ، و طرق التحفيز و تحسين الخدمة.

كما تم الاستماع الى قصص النجاح لثلاثة ناجيات من سرطان الثدي وتم تقديم درع المبادرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،  والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقديرا لجهودهما فى دعم صحة المرأة. 

و استكمالا لمحاور المبادرة، و نظرا لأهمية التدريب للكوادر البشرية، تم تنسيق محاضرات ورش عمل علي مدار اليوم في مستشفى الأحرار بالزقازيق ، وقد شملت التدريب على الكشف الآكلينيكي لاطباء الفحص الأولي ، وورشة أخرى لكتابة تقارير الرنين المغناطيسي على الثدي ، أما محاضرات الجراحة فشملت أحدث طرق جراحة الثدي التحفظية، ومناقشة الحالات المستعصية في ورشة عمل خاصة بـ الباثولوجي. 

وتم عمل لجنة متعددة التخصصات تضم لفيف من أساتذة الأورام بالمستشفيات الجامعية و استشاريين أورام و أشعة و باثولوجي و جراحة أورام من مختلف مراكز الأورام في وزارة الصحة، لتقييم حالات أورام الثدي.

كما قدم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الشكر للفرق الطبية بالمبادرة، علي جهودهم المخلصة المبذولة، وحرصهم علي تحقيق المستهدف بنسبة اقتربت من ١٠٠%، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تعد من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في معدلات العمل المحققة لفحص السيدات ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

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