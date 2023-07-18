وزير البترول يفتتح منتدى "مصر للتعدين" بحضور وزير الصناعة السعودى

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، منتدى مصر للتعدين 2023 في نسخته الثانية، بحضور بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية والسعودية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ويونس على جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين.

وأشار "الملا" إلى أن منتدى مصر للتعدين يأتى كحدث رئيسى على أجندة التعدين العالمية والإقليمية، وأنه وفقا لرؤية واضحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الثروات التعدينية فقد بدأنا رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل لهذه الثروات فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي، وضعت نموذجا يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالميا، ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، وأسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.

وأوضح أن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام 1160 قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم، وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية ووجهة استثمارية تعدينية وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل.