كيف تنجح مصر في جذب 30 مليون سائح سنويًا؟ خبير يجيب

قال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق ورئيس شركة مصر للسياحة أحدي شركات وزراة قطاع الأعمال العام السابق : أنه تعد صناعة السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه من أجل تعزيز هذا القطاع وزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، تستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأوضح أن أبرز المقترحات الخاصة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق هذا الهدف الطموح تتمثل فيمايلي : .

الجزء الأول: تطوير المنتجات السياحية

1. تنويع المنتجات السياحية: تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات السياحية مثل السياحة الثقافية، والسياحة الدينية، والسياحة الاستشفائية، والسياحة البيئية، والسياحة الرياضية. يجب أن يتم تحسين جودة هذه المنتجات وتوفير تجارب فريدة للسياح.

2. التطوير التحتية: الاستثمار في تحسين البنية التحتية السياحية بما في ذلك المطارات والطرق والفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية. يجب أن تتوفر وسائل النقل السهلة والمرافق السياحية الحديثة.

3. تعزيز الأمن السياحي: ضمان بيئة آمنة ومستقرة للسياح من خلال تعزيز التدابير الأمنية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة السياح.

الجزء الثاني: التسويق والترويج

1. استهداف الأسواق الواعدة: تحديد الأسواق الرئيسية والواعدة وتوجيه الجهود التسويقية نحوها. ينبغي توجيه الاهتمام نحو الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، إضافة إلى الأسواق التقليدية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.

2. حملات التسويق الرقمي: الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للترويج للوجهات السياحية المصرية. يمكن استخدام حملات الإعلان عبر الإنترنت والتسويق بالمحتوى لجذب انتباه السياح المحتملين.

3. التسويق التجاري والمعارض السياحية: المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية لتعزيز وجهات نظر المصرية وزيادة الوعي بالمنتجات السياحية المتاحة في البلاد.

الجزء الثالث: تحسين تجربة السائح

1. الضيافة والخدمة: تدريب العاملين في القطاع السياحي على مهارات الضيافة وتقديم خدمة عالية الجودة للسياح. يجب تعزيز الاحترافية والاتصال الفعّال مع السياح.

2. تسهيلات السفر: تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات وتحسين الخدمات في المطارات ونقاط الدخول لتوفير تجربة سفر سلسة للسائحين.

3. توفير المعلومات: توفير معلومات شاملة ودقيقة حول الوجهات السياحية والفعاليات والخدمات.

الجزء الثالث: تحسين تجربة السائح

1. الضيافة والخدمة: تدريب العاملين في القطاع السياحي على مهارات الضيافة وتقديم خدمة عالية الجودة للسياح. يجب تعزيز الاحترافية والاتصال الفعّال مع السياح.

2. تسهيلات السفر: تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات وتحسين الخدمات في المطارات ونقاط الدخول لتوفير تجربة سفر سلسة للسائحين.

3. توفير المعلومات: توفير معلومات شاملة ودقيقة حول الوجهات السياحية والفعاليات والخدمات المتاحة في مصر. يمكن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية لتوفير أحدث المعلومات للسياح.

4. تطوير السياحة المستدامة: تعزيز الممارسات السياحية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للبلاد، يمكن تنفيذ برامج توعية بيئية وتشجيع السياح على المشاركة في السياحة المستدامة.

الجزء الرابع: التعاون الدولي والشراكات

1. التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في مجال السياحة، مثل تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الفعاليات المشتركة. يمكن توقيع اتفاقيات وشراكات لتعزيز صناعة السياحة في مصر.

2. الشراكات المحلية: تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتطوير برامج ومشاريع سياحية.