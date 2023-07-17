ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 5 آلاف شجرة في 62 مركز شباب بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" بجميع مراكز الشباب حيث تم زراعة أكثر من 5 آلاف شجرة.

IMG-20230717-WA0061

يأتي ذلك  في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتنفيذ كافه الاجراءات التي تساعد علي علاج ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي هذا الصدد؛ قامت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، بغرس شجرة أمام مبني مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة الطلائع، كما يشارك أندية التطوع والجوالة وشباب البرلمان، وذوي الهمم ومتطوعين المديرية.

IMG-20230717-WA0062

وأوضحت أنه من المقرر اليوم الاثنين زراعة  5 آلاف شجرة بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة في توقيت واحد.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى  المديرية على تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن المديرية تعمل على دعم مراكز الشباب بجميع الامكانيات اللازمة.

IMG-20230717-WA0060

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف التوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وتعكس جهود الدولة المصرية فى إدارة تحدى التغيرات المناخية، ورفع الوعى البيئى للمواطنين.

هذا وقد ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية دور مديرية الشباب والرياضة في المشاركة بمبادرة زراعة 100 مليون شجرة بجميع مراكز الشباب.

IMG-20230717-WA0059

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق جميع أحياء المحافظة وتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العام، والمستشفيات والمدارس، ومراكز الشباب؛ حيث تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لزراعة وتشجير 62 مركز شباب على مستوى الإسكندرية.

وأشار “الشريف” إلى أنه تمت زراعة نحو 5 آلاف شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) في مراكز الشباب على مستوى المحافظة،  للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي لهم.

وتحظى مبادرة زراعة  100 مليون شجرة، باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.

مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية زراعة 100 مليون شجرة 5آلاف شجرة غرس شجرة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مسئولون بحي حدائق القبة: العقار غير مرخص لتشييده قبل صدور قانون البناء

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

كشف لغز اختفاء نجل رجل أعمال ببنى سويف

أول تحرك من النيابة بشأن انهيار عقار بحدائق القبة

تفاصيل أقوال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟