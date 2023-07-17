زراعة 5 آلاف شجرة في 62 مركز شباب بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" بجميع مراكز الشباب حيث تم زراعة أكثر من 5 آلاف شجرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتنفيذ كافه الاجراءات التي تساعد علي علاج ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي هذا الصدد؛ قامت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، بغرس شجرة أمام مبني مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة الطلائع، كما يشارك أندية التطوع والجوالة وشباب البرلمان، وذوي الهمم ومتطوعين المديرية.

وأوضحت أنه من المقرر اليوم الاثنين زراعة 5 آلاف شجرة بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة في توقيت واحد.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى المديرية على تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن المديرية تعمل على دعم مراكز الشباب بجميع الامكانيات اللازمة.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف التوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وتعكس جهود الدولة المصرية فى إدارة تحدى التغيرات المناخية، ورفع الوعى البيئى للمواطنين.

هذا وقد ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية دور مديرية الشباب والرياضة في المشاركة بمبادرة زراعة 100 مليون شجرة بجميع مراكز الشباب.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق جميع أحياء المحافظة وتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العام، والمستشفيات والمدارس، ومراكز الشباب؛ حيث تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لزراعة وتشجير 62 مركز شباب على مستوى الإسكندرية.

وأشار “الشريف” إلى أنه تمت زراعة نحو 5 آلاف شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) في مراكز الشباب على مستوى المحافظة، للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي لهم.

وتحظى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.