"إكسترا نيوز" ترصد جهود التحالف الوطنى لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار

رصد عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، جهود التحالف الوطني لإغاثة سكان عقار حدائق القبة الذي انهار في الرابعة صباحًا.

تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة للقاهرة، بلاغًا بسقوط أحد المنازل بعزبة مكاوي، مكون من 4 طوابق، وتبين أن العقار مبني بحوائط وليس بأعمدة خرسانية، وأزال مالك العقار أحد الحوائط، مما أثر سلبًا وأدى لانهيار المبنى.

حضور التحالف الوطني من خلال عشرات المتطوعين

محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، قال إن التحالف الوطني من خلال مؤسساته العديدة وشبابه المتطوعين توجهوا لموقع الحادث، وانتشر المتطوعون لتقديم الدعم اللازم للأهالي والضحايا الموجودين في نطاق العقار، ويقومون برفع الأنقاض، ومساعدة قوات الشرطة، والمطافي والإسعاف في تنظيم العملية.

وأضاف أن الكل يتسارع لإخلاء الضحايا، كما ينظم المتطوعون الدخول والخروج لجميع الأجهزة المعنية، وتوفير زجاجات المياه والعصائر والوجبات الخفيفة السريعة.

ولفت إلى أن التحالف قرر صرف تعويضات بلغت 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و25 ألفًا للمصاب، منوهًا بأن المؤسسات المنضمة للتحالف جميعها لديها فريق إغاثة مدربة على أعلى مستوى، ويعملون منذ سنين في العمل الميداني.

وتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي بخالص العزاء لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.