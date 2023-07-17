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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد وفيق: الفن رسالة.. ومعظم أعمالي التي نجحت لم أتلقَ أجرا كاملا فيها

أحمد وفيق
أحمد وفيق

أجاب الفنان أحمد وفيق، عن سؤال الإعلامي أحمد الطاهري "هل التمثيل مهنة أم رسالة؟"، قائلا: "هناك من كفروا بالرسالة بسبب صعوبتها، هذه المهنة صعبة في عالم صعب مضطرب، لا أتحدث عن مصر فقط، ولكن العالم كله، وبالتالي فإن الرسالة تخفت".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز": "جئت من المنصورة إلى القاهرة محملا بأن الفن والتمثيل رسالة، ومازلت كذلك، لذلك، فإنني أتصيد أعمالي.. معظم الأعمال اللي حسيت إني قدمت حاجة للدنيا كلها مش الجمهور بس ونجحت لم أحصل على أجري كاملا فيها".

وتابع الفنان: "قناعاتي تحكمني دوما، هناك عمل أو عملين شاركت فيهما بعدما شعرت بأني توقفت كثيرا عن التمثيل، وبالتالي كان لابد من حلقة وصل مع الجمهور والوسط الفني، ولم تكن أعمالا رديئة، بل توفر فيها الحد الأدنى من قناعاتي بخصوص القيمة ونوعية فريق العمل وصرف الإنتاج على العمل".

الفنان أحمد وفيق أحمد الطاهري وفيق الإعلامي أحمد الطاهري برنامج 60 دقيقة اكسترا نيوز

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