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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد موسم كارثي.. ماذا ينتظر الزمالك في الفترة المقبلة؟

الزمالك
الزمالك

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ما تبقى من شهر يوليو الحالي بثلاثة مواجهات من العيار الثقيل في البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية".

ومن المقرر أن تقام البطولة بالسعودية، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى الثاني عشر من أغسطس القادم.

يأتي ذلك بعدما انتهى الفارس الأبيض من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث جاء في المركز الثالث برصيد 60 نقطة جمعها من 17 انتصارًا و9 تعادلات و8 هزائم، تاركًا اللقب لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

أما على مستوى دوري أبطال إفريقيا، فقد ودع المسابقة من مرحلة المجموعات كالعادة، في سيناريو مكرر للأبيض على مدار النسخ الماضية، بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في المجموعة الرابعة، التي ضمت كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتعد بطولة كأس مصر نسخة الموسم الحالي، هي أمل الزمالك الوحيد، خلال الموسم الحالي، حيث وصل فيه الأبيض لنصف النهائي، حيث ينتظره مواجهة قوية للغاية أمام بيراميدز.

ويرصد لكم الـ"الدستور"، مواعيد مباريات الفارس الأبيض بالبطولة العربية

اتحاد المنستيري

وتقام المباراة يوم 27/7/2023، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

الشباب السعودي

وتقام المباراة يوم 31/7/2023، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

النصر السعودي

وتقام المباراة يوم 3 أغسطس المقبل، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

مجموعات البطولة العربية

 المجموعة الأولى: الشرطة العراقي واتحاد جدة السعودي، والصفاقسي والترجي التونسيين.

المجموعة الثانية: أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي، والسد القطري والوداد المغربي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والشباب والنصر السعوديين واتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: الكويت الكويتي والرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.

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