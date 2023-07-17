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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجفاف يهدد 12 ألف شخص فى تكساس الأمريكية

الجفاف
الجفاف

تواجه مدينة أمريكية صغيرة في ولاية تكساس أعلى مستوى ممكن من طوارئ انقطاع المياه، بسبب الجفاف الحاد الذي ضرب البلدة، ما أدى إلى خروج دعوات من المسئولين في الولاية بوقف كل استخدام غير ضروري للمياه، بسبب استمرار المشكلة.

استمرت مشكلة الحفاظ على المياه في مدينة بلانكو منذ منتصف يونيو الماضي على الأقل، عندما أصدر رئيس البلدية تحديثًا يقول فيه إن "إمدادات المياه في المدينة معرضة للخطر"، بحسب ما نقلته شبكة cbs الأمريكية.

أسباب انقطاع المياه

وقال مسئولون إن محطة المياه في بلانكو لم تكن تعمل في ذلك الوقت، لكن ليس هذا السبب الوحيد، فإن أحد الأنهار المحلية كانت تعاني من انخفاض حاد، بحسب ما افاد مسئولون للشبكة الأمريكية.

وقالت شركة تكساس ووتر، مزود المياه في المدينة، إنها تستمد مياه الشرب من خزان كانيون ليك، الموجود على بحيرة كانيون، والتي تشهد انخفاضًا في مستويات المياه منذ شهور.

وقالت الشركة إنه اعتبارًا من يوم الإثنين، كان أقل من 73٪ من الخزان فقط ممتلئًا، بينما لم تستطع البحيرة ملء باقي الخزان.

وقال مكتب رئيس البلدية الشهر الماضي "بحيرة كانيون تنخفض وخط الأنابيب الطويل هش "يجب أن نجد مصدرًا أفضل ومستدامًا للمياه".

ووصل هذا الوضع إلى ذروته يوم الجمعة، عندما قال المسئولون في الولاية، إن شركة المياه تعرضت لكسر في الأنابيب.

وقال مسئولون إن الشركة كانت "بالكاد" قادرة على مواكبة طلب المنطقة وكان الفاصل "كافيا لتوقف توصيل المياه إلى مدينة بلانكو تماما".

دفع الحدث المسئولين إلى تطبيق قيود المياه "المرحلة 6"- أعلى مستوى للطوارئ- ودفع جميع استخدامات المياه الصناعية والترفيهية إلى إنهاء أنشطتها، في الوقت الحالي حيث تعمل شركة المياه على إصلاح الأنبوب.

وعدد سكان مقاطعة بلانكو، يقدر بـ12418 نسمة، مهددون جميعًا بالجفاف وازمات انقطاع المياه، لاسيما أن 60٪ من المقاطعة تعاني من جفاف "شديد"، مما يعني أن الخسائر الرئيسية في المحاصيل والمراعي ممكنة إلى جانب نقص المياه على نطاق واسع.

ووفقًا لتقارير أمريكية، فإن أزمة الجفاف تهدد ولاية تكساس بشكل عام، إذ تعاني منذ قرابة العامة من انحسار كبير في مستوى المياه التي تغذي الولاية.

مدينة أمريكية تكساس الجفاف استخدام غير ضروري للمياه المياه

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