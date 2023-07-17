17 حقنة مُسكنة في الأسبوع.. سيدة تحتاج لجراحة عاجلة لإزالة حصوات على المرارة

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا مصورًا عن حالة الحاجة ميرفت من إسكندرية، والتي تحتاج لعملية إزالة حصوات على المرارة.

وقالت الحاجة ميرفت في التقرير، الذي عرض ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، إنها تعاني من حصوات في الكلى وحصوات على المرارة، مردفة: "عايشة على المسكنات، باخد 17 حقنة مسكن في أسبوع، ومعاشي واقف من 2013، ارحموني، ورجعوا لي المعاش، مش طالبة غير المعاش بتاعي".

وقال نجل الحاجة ميرفت، إنه يعمل فني معدات في مصنع أخشاب، وترك العمل منذ العيد ليراعي والدته التي تسوء حالتها، والجراحة تتكلف 10 آلاف جنيه، ولا يمكنه تحملها، مناشدا المسئولين بالتكفل بعلاج والدته.

وطالبت الإعلامية عزة مصطفى، المسئولين بالمعاشات، بتوضيح سبب توقف معاش الحاجة ميرفت من 2013، كما ناشدت خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والتحالف الوطني للجمعيات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، بمساعدة السيدة.

كما ناشدت وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية، ببحث رجوع ابنها لكلية الحقوق، التي تركها لتعثره في دفع المصاريف.