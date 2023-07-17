ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

17 حقنة مُسكنة في الأسبوع.. سيدة تحتاج لجراحة عاجلة لإزالة حصوات على المرارة

الحاجة ميرفت
الحاجة ميرفت

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا مصورًا عن حالة الحاجة ميرفت من إسكندرية، والتي تحتاج لعملية إزالة حصوات على المرارة.

وقالت الحاجة ميرفت في التقرير، الذي عرض ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، إنها تعاني من حصوات في الكلى وحصوات على المرارة، مردفة: "عايشة على المسكنات، باخد 17 حقنة مسكن في أسبوع، ومعاشي واقف من 2013، ارحموني، ورجعوا لي المعاش، مش طالبة غير المعاش بتاعي".

وقال نجل الحاجة ميرفت، إنه يعمل فني معدات في مصنع أخشاب، وترك العمل منذ العيد ليراعي والدته التي تسوء حالتها، والجراحة تتكلف 10 آلاف جنيه، ولا يمكنه تحملها، مناشدا المسئولين بالتكفل بعلاج والدته.

وطالبت الإعلامية عزة مصطفى، المسئولين بالمعاشات، بتوضيح سبب توقف معاش الحاجة ميرفت من 2013، كما ناشدت خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والتحالف الوطني للجمعيات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، بمساعدة السيدة.

كما ناشدت وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية، ببحث رجوع ابنها لكلية الحقوق، التي تركها لتعثره في دفع المصاريف. 

عزة مصطفى حالة إنسانية الحاجة ميرفت حصوات على المرارة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: الملايين سيدفعون ثمن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

بعثة روسيا: قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائى

كيف تعرف الكليات التي تتطلب اختبار قدرات وطريقة التسجيل

إلغاء التوزيع الإقليمى.. كيف يتم تحديد تنسيق القبول بالكليات؟

موقف طلبة الثانوية العامة المؤجلين من اختبار القدرات وموعد التسجيل

"تحيا مصر": 5 ملايين جنيه تكلفة فك كرب الغارمين والغارمات

بدأ منتصف مايو.. تفاصيل المرض الغامض فى قنا

كاتبة صينية: بكين تعمل على منع وقوع العالم في الخمول الاقتصادي

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أول تحرك من النيابة بشأن انهيار عقار بحدائق القبة

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

مسئولون بحي حدائق القبة: العقار غير مرخص لتشييده قبل صدور قانون البناء

تفاصيل أقوال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

كشف لغز اختفاء نجل رجل أعمال ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟