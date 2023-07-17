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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: تضاعف الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.8 تريليون جنيه

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج بلغ نحو 11.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023 مقابل 15.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بينما بلغت التحويلات الرسمية -71 خلال النصف الأول من عام 2022/2023 مقابل -42 مليون دولار و-102 خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

ولفت التقرير عن ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.8 تريليون جنيه حتى فبراير 2023 مقابل 839.6 مليار جنيه فى الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 1145%، واستحوذت الودائع غير الحكومية على النصيب الأكبر من إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.5 تريليون جنيه مقابل 340 مليار جنيه ودائع حكومية بالعملة الأجنبية.

وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية ارتفاعًا هى الأخرى إلى نحو 1.2 تريليون جنيه حتى شهر فبراير 2023 مقابل 626.1 مليار جنيه فى الشهر المناظر من العام السابق، وزعت بين القطاع الحكومى بنحو 814.7 مليار جنيه، قطاع غير حكومى 440.8 مليار جنيه، القطاع الخاص 378.8 مليار جنيه، القطاع العائلى 12.2 مليار جنيه، قطاع العالم الخارجى 4 مليارات جنيه.

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