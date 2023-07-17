"لوغاريتم" يفك شفرة التميز المصري في كوريا

هل يأتي علينا وقت ويصبح الروبوت كائن مثل الإنسان، ينمو ويتطور؟ هل يأتي علينا وقت ونجد مجتمع كامل من الروبوتات له خصائصه وسماته؟ هل سنجد علاقة تربط العوالم الخفية سواء ai أو الميتافيرس دون أن تلتهم التكنولوجيا الإنسان؟.. أسئلة مهمة وإجابات مدهشة يجيب عليها الإعلامي أحمد فايق في حلقة جديدة من برنامجه "لوغاريتم" على قناة "dmc" الذي يقوم فيه بفك الشفرة الكورية.

يستضيف البرنامج أحمد الشرقاوي، باحث ومدرس مساعد في هندسة المنوفية تخصص هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، الذي استطاع أن يجد علاقة تفاعل بين الإنسان والروبوت، وأسس أبحاثه كاملة لخلق تواصل بصري وسمعي بينهما الطرفين.

الشرقاوي ستجد اسمه في أغلب أعمال الروبوت المتطورة، مثل الروبوت الطائر، لذا حل ضيفًا في "لوغاريتم" أحمد فايق، إذ يكمل الباحث الشاب أبحاثه في كوريا، ويستعرض حكايته من المنوفية إلى معهد جوانزو، بكل تحدياتها وإنجازاتها، ملخصًا كيف ينجح المصري في كوريا، وكيف تستفيد مصر من نجاحه.

برنامج "لوغاريتم" يعرض يوم الجمعة أسبوعياً على قناة dmc في تمام السابعة مساءً.

لوغاريتم

لوغاريتم